Зомби в Америке: Вышел трейлер фильма Добро пожаловать в Zомбилэнд 2

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Вышел трейлер Добро пожаловать в Зомбилэнд 2 /facebook.com/Zombieland

Десять лет назад комедийный хоррор-боевик Добро пожаловать в Zомбилэнд стал глотком свежего воздуха для фильмов о нежити. Теперь же грядет вторая часть от студии Sony, в которой снялась все та же четверка главных актеров - Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун и Эбигейл Бреслин.

Постер фильма Zombieland: Double Tap /facebook.com/Zombieland

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Сюжет сиквела не раскрывается, однако точно известно, что спустя десятилетия зомби-апокалипсис продолжается. Главные герои теперь найдут пристанище в Белом Доме, к ним присоединятся новые друзья, а зрелищные приключения продолжаться.

Лента Добро пожаловать в Zомбилэнд 2 выйдет в кино 24 октября.

Ранее сообщалось о том, что Дэнни Бойл снимет продолжение зомби-хоррора 28 дней спустя