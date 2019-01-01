Зомби в Америке: Вышел трейлер фильма Добро пожаловать в Zомбилэнд 2
Премьера ленты состоится осенью 2019-го
Вышел трейлер Добро пожаловать в Зомбилэнд 2/facebook.com/Zombieland
Десять лет назад комедийный хоррор-боевик Добро пожаловать в Zомбилэнд стал глотком свежего воздуха для фильмов о нежити. Теперь же грядет вторая часть от студии Sony, в которой снялась все та же четверка главных актеров - Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун и Эбигейл Бреслин.
Постер фильма Zombieland: Double Tap/facebook.com/Zombieland
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Сюжет сиквела не раскрывается, однако точно известно, что спустя десятилетия зомби-апокалипсис продолжается. Главные герои теперь найдут пристанище в Белом Доме, к ним присоединятся новые друзья, а зрелищные приключения продолжаться.
Лента Добро пожаловать в Zомбилэнд 2 выйдет в кино 24 октября.
Ранее сообщалось о том, что Дэнни Бойл снимет продолжение зомби-хоррора 28 дней спустя