Возвращение легенды: Появились свежие подробности о новом Терминаторе

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Новые подробности о фильме Терминатор: Темные судьбы /Flickr

На фестивале Comic Con в Сан-Диего немалую долю внимания к себе привлек новый фильм о Терминаторе. Именно там появилась информация о том, что в картине вновь вернется к своей самой знаменитой роли актер Эдвард Ферлонг.

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В фильмах Терминатор и Терминатор 2: Судный день Ферлонг исполнил роль Джона Коннора и теперь снова перевоплотиться в этого легендарного персонаж. Стоит отметить, что после него в спасителя человечества становились Ник Стал, Кристиан Бэйл и Джейсон Кларк.

Джон Коннор в исполнении Эдварда Ферлонга /Flickr

Ранее продюсер ленты Джеймс Кэмерон уже сообщал, что в грядущем боевике продолжат историю Джона, однако пока неизвестно, как он впишется в сюжет фильма. Также режиссер Тим Миллер рассказал, что исполнит просьбу фанатов и фильм получит взрослых рейтинг R (18+).

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На Comic Con показали еще и видео со съемок фильма, где можно увидеть, что Арнольд Шварценеггер играет доброго робота по имени Карл, но Сара Коннор в исполнении Линды Хэмильтон все равно намерена его уничтожить.

Терминатор: Темные судьбы выйдет в прокат уже 31-го октября.

Ранее сообщалось о том, что вышел долгожданный трейлер боевика Лучший стрелок 2 с Томом Крузом