Опубликованы кадры из 4-го сезона культового сериала Рик и Морти

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Рик и Морти /Flickr

Долгожданный четвертый сезон культового анимационного сериала Рик и Морти выйдет уже совсем скоро. Теперь он обзавелся новыми кадрами из грядущих серий, которое опубликовало издание Entertainment Weekly.

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На первом кадре можно увидеть довольного Рика, который гуляет по неизвестной планете и трогает тамошние растения. А вот на втором он уже настроен более агрессивно, о чем говорят сжатые кулаки. Кроме этого, там он, судя по всему, враждует с ящерами-киборгами, которые похожи на Крокубота, появившегося ранее в сериале.

Четвертый сезон мультсериала Рик и Морти стартует 10-го ноября 2019-го года.

Ранее сообщалось о том, что опубликован кадр со съемок новых Охотников за Привидениями