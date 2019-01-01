Фура команды Киркорова попала в ДТП по дороге в Крым
16 июля, во вторник, фура команды Филиппа Киркорова, в которой находились костюмы и сценическое оборудование артиста, попала в ДТП. Это случилось в Ростовской области в России.
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Сам же Киркоров в эфире на радио признался, что авария произошла во время поездки в Крым, где у него должны состояться гастроли. Однако одна из машин съехала в кювет из-за дождливой погоды, в следствие которой дорога была очень мокрой. По его словам, в инциденте никто не пострадал, а фуры днем 16-го числа уже подъезжали к оккупированному полуострову.
На YouTube также появился видеоролик, в котором можно увидеть фуру, которая слетела с дороги, и другую, остановившуюся рядом. На обеих расположены изображения Филиппа Киркорова.
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