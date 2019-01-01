Фура команды Киркорова попала в ДТП по дороге в Крым

Поделись







Филипп Киркоров отправится на гастроли в Крым /instagram.com/fkirkorov

16 июля, во вторник, фура команды Филиппа Киркорова, в которой находились костюмы и сценическое оборудование артиста, попала в ДТП. Это случилось в Ростовской области в России.

Читай также: Киркоров разделся и принял роды в новом клипе

Сам же Киркоров в эфире на радио признался, что авария произошла во время поездки в Крым, где у него должны состояться гастроли. Однако одна из машин съехала в кювет из-за дождливой погоды, в следствие которой дорога была очень мокрой. По его словам, в инциденте никто не пострадал, а фуры днем 16-го числа уже подъезжали к оккупированному полуострову.

На YouTube также появился видеоролик, в котором можно увидеть фуру, которая слетела с дороги, и другую, остановившуюся рядом. На обеих расположены изображения Филиппа Киркорова.

Ранее сообщалось о том, что Дима Билан взорвал YouTube ностальгическим клипом о 90-ых