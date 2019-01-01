Шпионы на войне: Вышел захватывающий трейлер приквела Kingsman

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Вышел трейлер King`s Man: Начало /Скриншот с YouTube

Студия FOX представила дебютный трейлер долгожданного боевика King`s Man: Начало, который является приквелом популярной шпионской франшизы Kingsman от режиссера Мэттью Вона. В новой ленте расскажут об истоках секретной организации во время исторических событий.

Постер фильма King`s Man: Начало /facebook.com/KingsmanMovie

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Действия новой картины перенесут зрителя во времена Первой Мировой войны и расскажут о сыне герцога Оксфордского, который попал в эту секретную организацию, где есть место тайнам, шпионам и даже убийцам. Кроме него в фильме появятся и исторические личности, такие как Григорий Распутин, Гаврила Принцип и Мату Хари.

Боевик King`s Man: Начало выйдет в широкий прокат 14-го февраля 2020-го года.

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