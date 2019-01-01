Вышел первый тизер украинской комедии Безумная свадьба 2

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Вышел ролик к фильму Безумная свадьба 2 /Пресс-служба

Вторая часть популярной украинской комедии Безумная свадьба (Скажене весілля), которую продюсирует Юрий Горбунов, обзавелась первым тизером, который вышел на YouTube. Всего создатели фильма обещают выпустить шесть подобных видеороликов.

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Действие сиквела развернется спустя год после событий оригинала. На этот раз зрителей ожидает еще одна дочка и еще одна свадьба, а все это будет снято по канону, который был задан в первой картине. К слову, помимо возвращения всех любимых персонажей, здесь также снимется Алексей Завгородний (Позитив) из группы Время и Стекло.

Украинская комедия Безумная свадьба 2 (Скажене весілля 2) выйдет в широкий прокат 25-го декабря 2019-го года.

Ранее сообщалось о том, что Безумная Свадьба получила ремейк в Литве