Вышел первый тизер украинской комедии Безумная свадьба 2
Вторая часть популярной украинской комедии Безумная свадьба (Скажене весілля), которую продюсирует Юрий Горбунов, обзавелась первым тизером, который вышел на YouTube. Всего создатели фильма обещают выпустить шесть подобных видеороликов.
Читай также: ТОП-5 долгожданных украинских фильмов
Действие сиквела развернется спустя год после событий оригинала. На этот раз зрителей ожидает еще одна дочка и еще одна свадьба, а все это будет снято по канону, который был задан в первой картине. К слову, помимо возвращения всех любимых персонажей, здесь также снимется Алексей Завгородний (Позитив) из группы Время и Стекло.
Украинская комедия Безумная свадьба 2 (Скажене весілля 2) выйдет в широкий прокат 25-го декабря 2019-го года.
Ранее сообщалось о том, что Безумная Свадьба получила ремейк в Литве