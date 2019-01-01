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Искусство обмана /Пресс-служба

С 11-го июля прокат выходит криминальная комедия "Искусство обмана". Иван (Тео Джеймс) привык работать сам. Он разбирается в искусстве, поэтому похищать дорогие картины или статуэтки ему удается великолепно. Узнав, чем на самом деле занимается этот парень, модель Элиз (Эмили Ратаковски) не скрывает своего восхищения. Она удивительно красивая, умная и умеет искусно обманывать людей.

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Объединив усилия, эти двое смогут реализовать самые смелые планы и похитить все, что им только вздумается. Их успешное сотрудничество могло бы сказочно обогатить обоих, но у преступного мира свои правила. Те, кто следит за соблюдением этих правил, не слишком рады успехам Ивана и Элиз. Чтобы не попасть впросак, этим двоим придется стать еще более изворотливыми и осторожными.

Искусство обмана /Пресс-служба

Криминальная комедия "Искусство обмана" – это очередная работа режиссера и сценариста Мэтта Аселтона и соавтора сценария Адама Нагата. В активе Аселтона и Нагата – успешная картина 2008 года "Гигантика", после которой они долгое время ничего не снимали.

"Искусство обмана" в прокате с 11 июля

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