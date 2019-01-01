Сэмюэл Л. Джексон снимется в ремейке ужастика Пила

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Пила /Flickr

Популярный комик и актер Крис Рок не так давно предложил студии Lionsgate перезапустить хоррор-франшизу Пила. Его новую идею ребута поддержали боссы и запустили в предпродакшн. Сам Рок сыграет ведущую роль, а к актерскому составу присоединился актер Сэмюэл Л. Джексон.

Сэмюэл Л. Джексон /Getty Images

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Известно, что Крис Рок перевоплотится в копа, который напал на след серийного убийцы. Джексон, в свою очередь, исполнит роль его отца. Кто сыграет знаменитого маньяка в маске, пока не сообщалось.

Премьера перезапуска Пилы запланирована на октябрь 2020-го.

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