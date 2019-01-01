Первый взгляд: Опубликован кадр из фильма Джокер с Робертом Де Ниро
Долгожданный фильм о злодее и враге Бэтмена клоуне Джокере продолжает обзаводиться новыми промо-материалами. На этот раз журнал Empire, который недавно показал обложки с главным героем, опубликовал кадр из грядущей ленты, на котором запечатлен актер Роберт Де Ниро вместе с самим Джокером.
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По сюжету, Де Ниро играет роль телевизионного ведущего собственного шоу, который окажет влияние на становление Артура Флека как Джокера. Актер, к слову, согласился играть, так как ему понравился сценарий ленты, а сам режиссер Тодд Филлипс частично вдохновлялся картинами Таксист и Король комедии, где Роберт сыграл главные роли.
Фильм Джокер выйдет в прокат 3 октября.
Ранее сообщалось о том, что фильм Джокер получил взрослый рейтинг 18+