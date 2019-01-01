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Первый взгляд: Опубликован кадр из фильма Джокер с Робертом Де Ниро

Легендарный актер сыграл телеведущего в долгожданной ленте
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Появился новый кадр из Джокера
Появился новый кадр из Джокера
/Flickr

Долгожданный фильм о злодее и враге Бэтмена клоуне Джокере продолжает обзаводиться новыми промо-материалами. На этот раз журнал Empire, который недавно показал обложки с главным героем, опубликовал кадр из грядущей ленты, на котором запечатлен актер Роберт Де Ниро вместе с самим Джокером.

Де Ниро в фильме Джокер
Де Ниро в фильме Джокер
/twitter.com/empiremagazine

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По сюжету, Де Ниро играет роль телевизионного ведущего собственного шоу, который окажет влияние на становление Артура Флека как Джокера. Актер, к слову, согласился играть, так как ему понравился сценарий ленты, а сам режиссер Тодд Филлипс частично вдохновлялся картинами Таксист и Король комедии, где Роберт сыграл главные роли.

Фильм Джокер выйдет в прокат 3 октября.

Ранее сообщалось о том, что фильм Джокер получил взрослый рейтинг 18+

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Джокер злодей Бэтмен новый кадр DC Роберт Де Ниро Все теги
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