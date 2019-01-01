Ушел из жизни звезда Людей в Черном Рип Торн

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Умер актер Рип Торн /Getty Images

Популярный голливудский актер, обладатель нескольких премий Рип Торн скончался на 89-ом году жизни в Коннектикуте. Сообщается, что это произошло в его доме, где его окружали родные люди.

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Свой творческий путь Торн начал со съемок в массовках, а в 1956-ом году сыграл свою первую роль в кино в ленте Куколка, где его даже не упомянули в титрах. После этого карьера все же пошла вверх, и он продолжил сниматься и долго время работал на ТВ. Также в 1987-ом он срежиссировал фильм Телефон с Вупи Голдберг в главной роли.

На счету Рипа числиться более 180 ролей в фильмах и сериалах (Коломбо, Студия 30), самая большая и запоминающаяся из которых - роль Зида в первых двух частях трилогии Люди в Черном.

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