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Смена образа: Звезда Капитана Марвел стала Джедаем из Звездных Войн

Бри Ларсон снялась в образе Джедая для парка аттракционов
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Бри Ларсон перевоплотилась в Джедая
Бри Ларсон перевоплотилась в Джедая
/Flickr

Популярная и оскароносная актриса Бри Ларсон, исполняющая роль Капитана Марвел в киновселенной Marvel, снялась в довольно необычной для себя фотосессии, чем удивила фанатов в Instagram.

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Звезда неожиданно сменила образ, однако сделала это только для фото. На опубликованном недавно снимке она предстала Джедаем со световым мечом в руках и в соответственном своему персонажу одеянии. Такое фото было сделано специально для парка аттракционов по вселенной Звездных Войн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The category is: JEDI REALNESS.

Публикация от Brie (@brielarson)

Напомним, что блокбастер Капитан Марвел с Бри Ларсон стал одним из самых кассовых фильмов 2019-го года, собравшим 1,12 миллардов долларов в мировом прокате.

Ранее сообщалось о том, что Бри Ларсон стала самой высокооплачиваемой новой звездой MARVEL

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Капитан Марвел Звездные Войны Marvel Disney Джедай Бри Ларсон Все теги
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