Смена образа: Звезда Капитана Марвел стала Джедаем из Звездных Войн

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Бри Ларсон перевоплотилась в Джедая /Flickr

Популярная и оскароносная актриса Бри Ларсон, исполняющая роль Капитана Марвел в киновселенной Marvel, снялась в довольно необычной для себя фотосессии, чем удивила фанатов в Instagram.

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Звезда неожиданно сменила образ, однако сделала это только для фото. На опубликованном недавно снимке она предстала Джедаем со световым мечом в руках и в соответственном своему персонажу одеянии. Такое фото было сделано специально для парка аттракционов по вселенной Звездных Войн.

Напомним, что блокбастер Капитан Марвел с Бри Ларсон стал одним из самых кассовых фильмов 2019-го года, собравшим 1,12 миллардов долларов в мировом прокате.

Ранее сообщалось о том, что Бри Ларсон стала самой высокооплачиваемой новой звездой MARVEL