Переключиться на мобильную версию

Масштабная трагедия: Вышел трейлер украинского фильма Иловайск

Картина, основанная на реальных событиях, выйдет в прокат в августе 2019-го
Поделись

Вышел трейлер фильма Иловайск
Вышел трейлер фильма Иловайск
/facebook.com/Ilovaysk2014.BatalyonDonbas

На YouTube опубликовали полноценный трейлер украинского фильма Иловайск, который расскажет о реальных событиях, произошедших в 2014-ом году в оккупированном Донбассе. Режиссером ленты стал Иван Тимченко, а роли исполнили, как профессиональные актеры, так и ветераны, участвовавшие в тех событиях.

Читай также: ТОП-5 украинских фильмов, которые стоит посмотреть

В центре сюжета - раненный в бою за Иловайск командир штурмовой группы Донбасс Бишут, который выжил в оккупированном городе. За ним охотится российский офицер Рунков, для которого война стала личной трагедией и теперь он жаждет мести.

Премьера картины Иловайск состоится 29 августа.

Ранее сообщалось о том, что украинская Безумная Свадьба получила ремейк в Литве

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Украинское кино трейлер Иловайск Иловайская трагедия Иловайский котел Донбасс война украинский фильм Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь