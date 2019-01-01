Масштабная трагедия: Вышел трейлер украинского фильма Иловайск

Картина, основанная на реальных событиях, выйдет в прокат в августе 2019-го

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Вышел трейлер фильма Иловайск /facebook.com/Ilovaysk2014.BatalyonDonbas

На YouTube опубликовали полноценный трейлер украинского фильма Иловайск, который расскажет о реальных событиях, произошедших в 2014-ом году в оккупированном Донбассе. Режиссером ленты стал Иван Тимченко, а роли исполнили, как профессиональные актеры, так и ветераны, участвовавшие в тех событиях.

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В центре сюжета - раненный в бою за Иловайск командир штурмовой группы Донбасс Бишут, который выжил в оккупированном городе. За ним охотится российский офицер Рунков, для которого война стала личной трагедией и теперь он жаждет мести.

Премьера картины Иловайск состоится 29 августа.

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