Мэттью МакКонахи может сыграть злодея в киновселенной MARVEL

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МакКонахи может присоединиться к Marvel /Getty Images

Студия Marvel рассматривает оскароносного актера Мэттью МакКонахи в качестве будущего злодея в одном из фильмов киновселенной. Такой новостью поделились источники из самой компании.

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Согласно информации, в данный момент студия предлагает актеру исполнить роль антагониста во второй части Капитана Марвел или же в четвертом Торе. Однако ранее становилось известно, что в последнем главным врагом станет классическая злодейка из комиксов Чаровница.

Неизвестно, примет ли в итоге МакКонахи участие в киновселенной Marvel. Также известно, что студия уже долгое время зовет к себе в фильмы Киану Ривза.

Стоит отметить, что новым фильмов от Marvel стал Человек-Паук: Вдали от дома, который вышел в прокат 4-го июля.

Ранее сообщалось о том, что Сальма Хайек может стать супергероиней в фильмах Marvel