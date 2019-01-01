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Приключения маленького Реми /Пресс-служба

10 июля в столичном кинотеатре СинемаСити (ТРЦ Оcean Plaza) состоится допремьерный показ-вечеринка семейного фильма "Приключения маленького Реми", снятого по популярной книге Гектора Мало.

Гостей мероприятия ждёт: развлекательная программа, угощения, подарки детям и прекрасное настроение.

Звёздная ведущая премьеры – ОЛЯ ЦИБУЛЬСКАЯ

Начало вечеринки - 19:00

Начало сеанса - 19:40

О фильме:

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Приключения маленького мальчика Реми, который путешествует по городам вместе с бродячим цирком. Чтобы заработать на жизнь, он со своими друзьями - собакой и обезьянкой развлекает публику разнообразными фокусами и пением. Мальчик имеет удивительный голос, который очаровывает каждого, кто его услышит. Но у Реми есть тайна из прошлого, поэтому на него подстерегает опасность. Настоящие друзья помогут преодолеть все препятствия и наконец обрести семью.

Билеты на грандиозную премьеру можно приобрести здесь.

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