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Стало известно, кто снимет нового Властелина Колец

Amazon определились с выбором режиссера
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Назван режиссер сериала по Властелину Колец
Назван режиссер сериала по Властелину Колец
/Flickr

Студия Amazon, разрабатывающая сериал по Властелину Колец, наконец-то выбрала режиссера, который начнет снимать шоу. Им стал испанец Хуан Антонио Байона, снявший Голос Монстра и Мир юрского периода 2.

Хуан Антонио Байона
Хуан Антонио Байона
/Getty Images

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Сообщается, что Байона поставит два первых эпизода проекта, события которого будут развиваться до происшествий в оригинальной трилогии фильмов. "Для меня является большой честью присоединиться к этому проекту и к этой команде", - заявил режиссер.

Стоит отметить, что даты производства сериала Властелин Колец пока не названы. Последний фильм, снятый Хуаном Антонио Байоной - Мир Юрского Периода 2, вышедший в 2018-ом.

Ранее сообщалось о том, что Warner Bros выпустят сериал по Гарри Поттеру

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