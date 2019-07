Warner Bros выпустят сериал по Гарри Поттеру - СМИ

Поделись







По Гарри Поттеру снимут сериал /Flickr

Совсем недавно стало известно о том, что студия Warner Brothers приступила к работе над новым сериалом-приквелом по вселенной Гарри Поттера. Его производство находится на самой ранней стадии. Такой информацией поделились инсайдеры издания We Got This Covered.

По неподтвержденной информации, действие нового проекта развернется до событий, описанных в оригинальной истории о мальчике, который выжил. Он также не будет связан с вышедшими фильмами, а все герои, которые появятся в Хогвартсе, будут абсолютно новыми.

Напомним, что по вселенной Гарри Поттера снято восемь фильмов из основной серии и два спин-оффа, которые еще будет продолжены. Последний из вышедших называется Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда, который вышел в 2018-ом году.

