С двух попыток: Мстителям 4 не удалось превзойти успех Аватара

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Мстители не догнали Аватар /Flickr

Главный блокбастер 2019-го года за первый прокат собрал 2,7 миллиарда долларов во всем мире, заняв вторую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории, уступив лишь Аватару Джеймса Кэмерона (. Однако в прошлый уикенд Мстители 4 повторно отправились в кинотеатры, чтобы попытаться достичь успеха повторно.

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Новая версия Мстителей: Финал включила в себя дополнительные сцены - превью нового Человека-Паука, обращение одного из режиссеров, а также сцену в титрах. В итоге общий показатель картины составил 2,761 миллиарда долларов, что отделяет их от Аватара, оставшегося в лидерах, всего лишь на 27 миллионов. Все же, у марвеловских героев еще есть несколько дней, чтобы окончательно дожать сборы.

Цифровой релиз фильма Мстители: Финал состоится уже 2 августа.

Ранее сообщалось о том, что Дуэйн Джонсон может стать главным супергероем в фильмах Marvel