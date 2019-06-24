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"Что за…?": Ошибка в постере Человека-Паука взбесила Сэмюэла Л. Джексона

Актер отреагировал на новые постеры
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Сэм Джексон, сыгравший Ника Фьюри, отреагировал на ошибку в постере
Сэм Джексон, сыгравший Ника Фьюри, отреагировал на ошибку в постере
/Flickr

Совсем недавно пользователи Сети обратили внимание на ошибку, допущенную в новых постерах к грядущему блокбастеру Человек-Паук: Вдали от дома. Дело в том, что на них изображен Ник Фьюри в зеркальном отражении, из-за чего создается впечатление, что он лишен не правого глаза, а левого.

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На это отреагировал и сам исполнитель роли актер Сэмюэл Л. Джексон. Он опубликовал гневный, но, скорее всего, шуточный пост в Instagram с подписью: "Э-э-э-э-э-э, что за Х*** ТУТ ПРОИСХОДИТ? #комутопопадет #левыйглазmuthafukkah".

Напомним, что вторая часть Человека-Паука станет прямым продолжение Мстителей 4, и выйдет она уже 4-го июля.

Ранее сообщалось о том, что в Америке назвали лучший сериал от MARVEL

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Человек-Паук: Вдали от дома Человек-Паук Ник Фьюри постер с ошибкой ошибка постер Marvel Все теги
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