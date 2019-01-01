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В Америке назвали лучший сериал от MARVEL

Опрос был проведет среди фанатов студии
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На Reddit фанаты выбрали любимый сериал Marvel
На Reddit фанаты выбрали любимый сериал Marvel
/Flickr

Интернет-сервис Reddit провел опрос среди пользователей на страничке студии Marvel, в ходе которого выяснилось, какой же супергеройский сериал от вышеупомянутых разработчиков зрители считают лучшим. На первом месте оказались Агенты Щ.И.Т., которым фанаты отдали 56,67 % голосов.

Вторым оказался трехсезонный проект от Netflix Сорвиголова, набравший 32,92 %, а завершает тройку лучших Каратель от того же стримингового сервиса (2,92 %).  В список также попали Джессика Джонс, Агент Картер, Люк Кейдж, Защитники и другие сериалы.

I asked r/marvelstudios what was their favorite TV Show from the MCU and this is the result from r/shield

Стоит отметить, что данный опрос был проведенный лишь среди определенной группы фанатов Marvel на популярном сайте Reddit.

Ранее сообщалось о том, что названы даты выхода новых фильмов Marvel

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Сериалы Marvel Netflix Marvel супергеройские сериалы сериал Агенты Щ.И.Т. Сорвиголова. Каратель Джессика Джонс Все теги
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