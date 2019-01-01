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Стало известно, о чем будет новая часть боевика Kingsman

Приквел экшена будет называться The King’s Man
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Появилось название и синопсис приквела Kingsman
Появилось название и синопсис приквела Kingsman
/Flickr

Совсем недавно стало известно о том, как будет называться новая часть популярной экшен-франшизы Kingsman, которая станет приквелом оригинальных историй. Ее название - The King’s Man (Человек короля). Кроме этого, появился первый синопсис фильма.

Название приквела
Название приквела
/facebook.com/KingsmanMovie

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"Пока худшие преступные гении и тираны в истории замышляют устроить войну, которая уничтожит миллионы, один человек должен успеть остановить их. Узнайте историю самого первого независимого разведывательного агентства" - такое официальное описание появилось у грядущего боевика. Из него можно сделать вывод, что картина действительно расскажет о самом начале секретной шпионской организации, а в центре сюжета будет сын герцога Оксфордского, который хочет служить на благо Англии.

Фильм выйдет в кинотеатрах в феврале 2020-го года, а кроме этого режиссер Мэттью Вон также работает над прямым продолжением саги.

Ранее сообщалось о том, что появились первые подробности боевика Kingsman 3

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Kingsman Kingsman: Золотое кольцо экшен боевик Мэттью Вон Disney Все теги
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