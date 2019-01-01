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Кристина Асмус оголила грудь для нового фильма

Актриса снялась оголенной в фильме Текст
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Кристина Асмус показала грудь в новом фильме
Кристина Асмус показала грудь в новом фильме
/instagram.com/asmuskristina

Популярная российская актриса Кристина Асмус впервые за свою карьеру снялась с обнаженной грудью в кино. Такой перформанс был в фильме Текст, трейлер к которому уже появился на YouTube.

Грудь Кристины Асмус
Грудь Кристины Асмус
/Скриншот с трейлера

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Асмус показала голую грудь в сцене, где ее героиня отправила эротичное фото своему возлюбленному. И именно данный снимок находит в телефоне врага главный герой, которого сыграл актер Александр Петров.  К слову, ранее актриса снималась для журнала Maxim, а также участвовала в горячей сцене в фильме Что творят мужчины, однако интимные части тела она показала впервые.

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