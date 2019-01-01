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Вестсайдская история: Вышел первый кадр из нового фильма Спилберга

Режиссер начал работу над ремейком классического мюзикла
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Появился свежий кадр из новинки Стивена Спилберга
Появился свежий кадр из новинки Стивена Спилберга
/Flickr

Голливудский режиссер Стивен Спилберг в данный момент снимает ремейк знаменитого мюзикла Вестстайдская история. Студия FOX опубликовала первый кадр из грядущей ленты, по которому можно понять, что будет сохранена атмосфера и стилистика оригинала.

Первый кадр из Вестсайдской истории
Первый кадр из Вестсайдской истории
/facebook.com/FoxMovies

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Сюжет рассказывает классическую историю Ромео и Джульетты, однако само действие разворачивается в гангстерском Нью-Йорке 20-го столетия. Девушка по имени Мария, состоящая в одной банде, влюбляется в парня Тони из другой группировки. Главные роли играют Энсел Эльгорт и Рэйчел Зеглер.

Картина выйдет 17 декабря 2020 года. Оригинальная Вестсайдская история вышла в 1961 году.

Ранее сообщалось о том, что Стивен Спилберг создаст суперстрашный ужастик

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