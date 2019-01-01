Война за контроль: Почему Люди в Черном 4 провалились на старте

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Причины провала Людей в Черном в самом начале /Flickr

Долгожданный фильм Люди в Черном: Интернэшнл с Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсон показал провальный старт. Картина собрала всего лишь 30 миллионов долларов в домашнем прокате за первый уикенд, а также получила крайнее низкую оценку критиков (24 процента на Rotten Tomatoes). По информации инсайдеров, на производство повлияло несколько существенных проблем.

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Одной из главных причин того, что фильм вышел не самым удачным, называют конфликт между продюсером Уолтером Парксом и режиссером Ф. Гэри Греем. Сообщается, что первый очень часто вмешивался в рабочий процесс, из-за чего Грей неоднократно хотел отказаться от работы. У фильма также был немного другой сценарий, который изменился позже, ведь еще летом 2018-го года между двумя вышеупомянутыми киноделами началась война за контроль над фильмом до начала съемок.

Люди в Черном /Flickr

Кроме этого, источники утверждают, что Паркс неоднократно корректировал не только диалоги героев, но и происходящее в фильме прямо во время съемок. Хемсворт и Томпсон иногда получали новые страницы со сценарием. А вот на постпродакшене проблем не было замечено, хотя студия Sony, которую не интересовало производство и конфликты на площадке, выбрала окончательную версию картины, к которой приложил руку продюсер. Кроме этого, боссы не переживают из-за неуспешного старта проката и считают, что фильм не похоронит франшизу, ведь Люди в Черном могут еще вернуться в виде сериала или же другого проекта.

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