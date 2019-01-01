Мстители: Финал стал лучшим фильмом года

Поделись







Мстители 4 /Flickr

Состоялась еще одна церемония вручения премии MTV Movie and TV Awards, на которой несколько главных побед достались блокбастеру Мстители: Финал. Он победил в категориях Лучший фильм, Лучший герой (Железный человек) и Лучший злодей (Танос).

Читай также: ТОП-5 культовых сериалов, с которыми придется попрощаться

Лучшей актрисой в кино стала Леди Гага за роль в драме Звезда Родилась, а в сериале - Элизабет Мосс за Рассказ служанки. Кроме этого, несмотря на многочисленную критику и негативные отзывы, главным сериалом назвали Игру Престолов, который закончилась совсем недавно.

Игра Престолов /Flickr

Приз за лучший поцелуй достался картине Всем парням, которых я любила раньше, а также Ною Сентинео как лучшей кинозвезде за этот же фильм. За лучший испуг наградили Сандру Буллок (Птичий Короб), лучшая драка - Капитан Марвел, лучшая комедийная роль - Дэниэл Леви (Шиттс Крик), а награда за лучшую документальную ленту ушла к Пережить Р. Келли.

Ранее сообщалось о том, что Аладдин стал одним из самых успешных фильмов 2019 года