Lionsgate выпустят новую часть Голодных Игр

Поделись







У Голодных Игр появится приквел /Flickr

Сьюзен Коллинз, написавшая серию книг Голодные Игры, в данный момент работает над безымянным романом, который станет предысторией саги. У него пока нет названия, однако студия Lionsgate уже начала работу над его экранизацией.

Читай также: Что нас ждет: ТОП-5 фильмов о будущем

Действие нового романа развернется за 64 года до событий, показанных в оригинале. Писательница заявила, что хочет исследовать человеческую природу, а также показать прошлое, в котором читатель (и зритель) узнают о последствиях гражданской войны Темные дни.

Дата выхода не объявлена. Последний фильм из серии Голодные Игры носил подназвание Сойка-пересмешница 2 и был выпущен в 2015-ом году.

Ранее сообщалось о том, что звезда Игры Престолов разочаровалась в финале