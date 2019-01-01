Появились эксклюзивные кадры из вырезанных сцен Лиги Справедливости

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Зак Снайдер выложил кадры из своей Лиги Справедливости /Flickr

Киновселенная DC началась с фильма Человек из Стали, который был снят Заком Снайдером. Он же и продолжил ее развитие, дойдя до Лиги Справедливости. В планах режиссера было снять блокбастер из двух частей, первая из которых вышла в 2017-ом году, а вторая должна была увидеть свет 14-го июня 2019-го года. Однако, из-за личной трагедии Снайдер покинул свой пост, а практически вся его версия первого фильма была вырезана.

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Долгое время фанаты пытались уговорить студию Warner Brothers выпустить именно режиссерскую версию Лиги Справедливости от Снайдера, так как новая, появившаяся в кинотеатрах два года назад, не устроила многих зрителей и критиков. Несмотря на многие доказательства обратного, кинокомпания продолжала утверждать, что никакой другой версии нет.

Однако совсем недавно сам Зак Снайдер опубликовал два кадра из не вышедших сцен. На одном изображен злодей Дарксайд, а на другом - Киборг и его семья.

Вырезанная сцена из Лиги Справедливости /Vero

Вырезанная сцена из Лиги Справедливости /Vero

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Вселенная фильмов от DC была перезагружена и переосмыслена после провала Лиги Справедливости. Боссы студии приняли решение отказаться от чрезмерной мрачности, некоторые фильмы были отменены, а вместо Бена Аффлека роль Бэтмена ушла к Роберту Паттинсону.

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