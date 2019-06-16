Жесткий и серьезный: Фильм Джокер получил взрослый рейтинг 18+

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Джокер будет получит взрослый рейтинг /Flickr

Долгожданный фильм Джокер, основанный на комиксах DC, получит возрастной рейтинг R - 18+. Такой информацией поделился сам режиссер Тодд Филлипс, отвечая на вопрос фаната. По его словам, он думал, что все уже знают о том, что фильм будет только для взрослых.

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Кроме этого, постановщик опубликовал в своем Instagram фото, на котором Артур Флек (Джокер) в исполнении Хоакина Феникса наносит грим на лицо. Подпись гласит: "Последние штрихи". Скорее всего, это означает то, что работа над фильмом уже практически завершена.

Джокер выйдет в кинотеатрах уже 3-го октября.

Ранее сообщалось о том, что Дуэйн Джонсон сыграет знаменитого суперзлодея из DC в 2020 году