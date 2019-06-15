В гипсе после травмы: Появилось фото с Бонда 25

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Появилось фото с подготовки к съемках Бонда 25 /Flickr

Не так давно актер Дэниэл Крэйг получил серьезную травму практически в самом начале съемок 25-ой части фильма о Джеймсе Бонде. Тогда он в сцене погони поскользнулся и упал, повредив лодыжку, после чего был отправлен в больницу, а также перенес небольшую операцию.

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На свежем снимке, опубликованном в официальном Instagram франшизы, Дэниэл Крэйг запечатлен в спортзале студии Pinewood, где тренируется, готовясь к роли агента 007. На его ноге все еще находится гипс, однако это не мешает актеру в поте лица заниматься спортом, чтобы, как сказано в подписи, приступить к съемкам уже на следующей неделе.

Бонд 25 выйдет 9-го апреля 2020-го года, а прошлая часть под названием Спектр увидела свет в 2015-ом году.

Ранее сообщалось о том, что известно о фильме Бонд 25