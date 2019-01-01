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Аладдин стал одним из самых успешных фильмов 2019 года

Киноадаптация диснеевской сказки заработала в прокате более 700 миллионов долларов
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Новый Аладдин стал третьим успешным фильмом 2019 года
Новый Аладдин стал третьим успешным фильмом 2019 года
/Flickr

Киноремейк сказки о волшебной лампе Аладдина от Disney, снятый режиссером Гаем Ричи, стал одним из самых успешных фильмов текущего года. Лента смогла заработать в мировом прокате 724 миллиона долларов менее, чем за месяц.

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Так, фильм Аладдин занял третье место в рейтинге самых кассовых фильмов, вышедших в 2019-ом году. На первом расположились Мстители 4, собравшие 2,7 миллиарда, а на втором месте - Капитан Марвел с кассой в 1,1 млрд долларов.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер Холодного Сердца 2 от Disney

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Аладдин Уилл Смит Гай Ричи Disney кассовые сборы успешный фильм Все теги
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