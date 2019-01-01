Вышел трейлер сиквела культового Сияния по Стивену Кингу

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Вышел трейлер продолжения хоррора Сияние /Скриншот с YouTube

Знаменитые книги Стивена Кинга все чаще и чаще получают новые экранизации. На этот раз был снят фильм по роману Доктор Сон, который является продолжением Сияния, перенесенного на экраны в 1980-ом и ставшего культовым. В новой ленте снялся Юэн МакГрегор, а также в Сети появился первый трейлер ленты.

Постер фильма Доктор Сон /facebook.com/doctorsleepmovie

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В центре сюжета - сын главного героя Сияния Дэнни Торанс. После травмы, полученной в детстве (в том самом отеле), он пытается запить все спиртными напитками. Но его способности возникают снова, поэтому он решает помогать людям, которым осталось совсем недолго жить. И однажды он встречает девушку, обладающую такой же силой, как у него.

Доктор Сон ожидается к выходу в кинотеатрах 7 ноября.

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