Обожаемый злодей: Вышло первое промофото сериала Локи

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В Сети засветился промокадр из сериала Локи /Flickr

Студия Marvel с новым стриминговым сервисом Disney+ в ближайшем будущем запустит множество сериалов, входящих в супергеройскую киновселенную. Одним из первых станет проект о злодее Локи, промокадр из которого засветился во время презентации на конференции инвесторов.

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Фото вышло нечетким, однако на нем все же можно разглядеть некоторые немаловажные детали. Например, из него отчетливо видно, что действие будет развиваться (хотя бы отчасти) в 1970-ых годах. Об этом свидетельствует одежда прохожих, а также рекламная вывеска фильма Челюсти. Сам же сюжет сериала пока хранится в секрете.

Засветившийся промокадр /Twitter

Дата премьеры сериала Локи пока не объявлена, а увидеть любимого многими злодея можно в ленте Мстители: Финал, хотя у него и не так много экранного времени.

Ранее сообщалось о том, что Том Холланд слил сюжетные детали второго Человека-Паука