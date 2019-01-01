Вышел зрелищных трейлер украинского экшена Захар Беркут

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Вышел трейлер фильма Захар Беркут /Скриншот с трейлера

На YouTube вышел многообещающий трейлер долгожданного украинского блокбастера Захар Беркут, который основан на произведении Ивана Франко. Главную роль в картине сыграл голливудский актер Роберт Патрик.

Постер фильма Захар Беркут /facebook.com/ZakharBerkutFilm

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Действие фильмы развернется в 1223 году, когда Монгольская орда шла на Запад, убивая всех, кто попадался им по пути. Они дошли до Карпат, и тогда местные охотники решили пробраться и освободить пленных. Но хан восполнился жаждой мести и захотел уничтожить весь их город, однако Захар Беркут решил ему противостоять.

Премьера фильма Захар Беркут запланирована на 10 октября.

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