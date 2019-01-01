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Премьеру посетили такие звёздные гости: телеведущая Соломия Витвицкая, олимпийская чемпионка Яна Клочкова, телеведущая Маричка Падалко, телеведущий Константин Грубич, финалистка шоу "Голос Страны 9" Виктория Ягич, телеведущий Вячеслав Соломка, певец KISHE, актриса Ольга Атанасова , телеведущая Наталья Кудряшова, группа JULINOZA, певец Диля (Эдуард Приступа), телеведущий Валерий Сараула, модель Мила Кузнецова, телеведущая Алена Черновол, звезда сериала "Школа" Даниэла Трахтенберг .

Так же первыми мультфильм увидели популярные мама-блогеры: Алина Лобода,Соня Павлова, Алиса Чекорская,Елена Стоянова, Людмила Юдина, Анастасия Горшкова, Юлия Горошко, Наталья Корытная и Виктория Кириченко.

Маленькая Эмми – особенная девочка. Она благородного происхождения, однако это не гарантирует ей права называться принцессой. Для этого Эмми должна сдать экзамен, к которому нужно тщательно готовиться. В случае, если она провалится, королевство попадет в руки несносной двоюродной сестры Джизани. Благодаря волшебной книге Эмми понимает язык животных, а следовательно имеет много замечательных друзей. Одних только лошадей у нее 26! Но может случиться так, что она все потеряет. Книгу похитили и ее срочно нужно вернуть. Но это крайне сложно – одновременно осваивать сложнейший курс благородного этикета и искать книгу.

Семейный мультфильм "Принцесса Эмми" уже с 6 июня во всех кинотеатрах Украины!