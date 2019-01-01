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Золотая амазонка: Появился зрелищный постер фильма Чудо-Женщина 2

Новым промо-материалом поделилась режиссер Петти Дженкинс
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Вышел первый постер Чудо-Женщины: 1984
Вышел первый постер Чудо-Женщины: 1984
/Flickr

Долгожданный блокбастер от DC  Чудо-Женщина 2, где к главной роли вернется Галь Гадот, не будет представлен на Comic-Con в Сан-Диего, а его рекламная кампания стартует только в декабре. Однако постановщица ленты Петти Дженкинс порадовала фанатов, опубликовав первый постер, на котором изображена главная героиня.

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Сиквел носит название Чудо-Женщина: 1984 и расскажет о миллиардере Максвелле Лорде, который нашел магический артефакт и с его помощью превратил свою помощницу в кровожадную женщину-кошку по имени Гепарда. Боясь мести, Лорд обратился к Чудо-Женщине, а для того, чтобы ее убедить, он воскреcил Стива Тревора.

Чудо-Женщина: 1984 выйдет в прокат 4 июня 2020 года. Первая часть увидела свет в 2016-ом.

Ранее сообщалось о том, что фанаты потребовали переснять концовку Мстителей 4

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Чудо-женщина 2 Чудо-женщина: 1984 постер Петти Дженкинс Галь Гадот DC Все теги
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