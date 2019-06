Золотая амазонка: Появился зрелищный постер фильма Чудо-Женщина 2

Долгожданный блокбастер от DC Чудо-Женщина 2, где к главной роли вернется Галь Гадот, не будет представлен на Comic-Con в Сан-Диего, а его рекламная кампания стартует только в декабре. Однако постановщица ленты Петти Дженкинс порадовала фанатов, опубликовав первый постер, на котором изображена главная героиня.

By now you’ve heard: WB isn’t going to Hall H this year. We’re so sad to miss you there! And waiting until Dec. to start our official #WW84 campaign in full-- But the truth is… we can just… barely… wait… pic.twitter.com/QllFzhYRA6