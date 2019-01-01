Золотая амазонка: Появился зрелищный постер фильма Чудо-Женщина 2

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Вышел первый постер Чудо-Женщины: 1984 /Flickr

Долгожданный блокбастер от DC Чудо-Женщина 2, где к главной роли вернется Галь Гадот, не будет представлен на Comic-Con в Сан-Диего, а его рекламная кампания стартует только в декабре. Однако постановщица ленты Петти Дженкинс порадовала фанатов, опубликовав первый постер, на котором изображена главная героиня.

By now you’ve heard: WB isn’t going to Hall H this year. We’re so sad to miss you there! And waiting until Dec. to start our official #WW84 campaign in full-- But the truth is… we can just… barely… wait… pic.twitter.com/QllFzhYRA6 — Patty Jenkins (@PattyJenks) 5 июня 2019 г.

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Сиквел носит название Чудо-Женщина: 1984 и расскажет о миллиардере Максвелле Лорде, который нашел магический артефакт и с его помощью превратил свою помощницу в кровожадную женщину-кошку по имени Гепарда. Боясь мести, Лорд обратился к Чудо-Женщине, а для того, чтобы ее убедить, он воскреcил Стива Тревора.

Чудо-Женщина: 1984 выйдет в прокат 4 июня 2020 года. Первая часть увидела свет в 2016-ом.

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