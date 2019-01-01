Арнольд Шварценеггер сыграет главную роль в экранизации комикса Стэна Ли

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Шварценеггер получил главную роль в экранизации комикса /Getty Images

Знаменитый автор комиксов Стэн Ли, скончавшийся в ноябре 2018-го, перед смертью создал еще один графический роман, который написал в итоге Фабиан Нициезе. Как оказалось, идея была разработана вместе с Арнольдом Шварценеггером, который приложит руку к экранизации.

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Комикс называется Детсад Супергеров, а главным там предстает Капитан Кураж, который однажды потерял силы в схватке, а теперь работает простым учителем физкультуры. Но когда он узнает о детях, получивших сверхспособности из-за радиации, то решает воспитывать именно их. Экранизация этого проекта уже запущена в производство и это будет анимационной лентой. Сам же Шварценеггер займется ведущим персонажем.

Детсад Супергероев /Скриншот из комикса

Сроки разработки и выхода картины еще не назывались. Увидеть Арнольда Шварценеггера в кино можно будет в новом фильме Терминатор: Темные Судьбы.

Ранее сообщалось о том, что на Арнольда Шварценеггера напали в Африке