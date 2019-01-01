Возращение легенды: Вышел долгожданный трейлер боевика Рэмбо 5

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Опубликован тизер-трейлер Рэмбо: Последняя кровь /facebook.com/Rambo

Долгожданный боевик Рэмбо 5: Последняя кровь обзавелся дебютным и очень зрелищным тизер-трейлером. Картина будет заключительной в серии, а к главной роли в ней вернулся актер Сильвестр Сталлоне.

Постер фильма Рэмбо: Последняя кровь /facebook.com/Rambo

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Сюжет рассказывает о том, что Джон Рембо уже сложил оружие и живет спокойной жизнью на ранчо. У него получается забывать о старых демонах ровно до тех пор, пока не похищают его знакомую девушку. И тогда он вынужден вспомнить все, чтобы снова стать идеальной машиной для убийств.

Фильм Рэмбо 5: Последняя кровь выйдет в прокат 19 сентября.

Ранее сообщалось о том, что боевик Кобра со Сталлоне будет перезапущен