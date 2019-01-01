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Вышел зрелищный трейлер фильма Терминатор: Темные судьбы

Блокбастер выйдет в кино в октябре 2019-го
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Вышел первый трейлер нового Терминатора
Вышел первый трейлер нового Терминатора
/facebook.com/Terminator

Студия 20th Century Fox опубликовала дебютный тизер-трейлер долгожданно боевика Терминатор: Темные судьбы. Он станет прямым продолжение ленты Судный День, а также к своим ролям вернутся Арнольд Шварценеггер и Линда Хемильтон.

Постер фильма
Постер фильма
/facebook.com/Terminator

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Сюжет расскажет о Саре Коннор, которая вступает в отчаянную войну со SkyNet, пытаясь предотвратить уничтожение человечества. Ей также поможет женская команда сопротивления, однако остальные детали сюжета хранятся в секрете.

Премьера фильма Терминатор: Темные судьбы назначена на 31 октября.

Ранее сообщалось о том, что опубликован новый постер фильма Терминатор: Темные судьбы

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Терминатор: Темные судьбы трейлер Терминатор Арнольд Щварценеггер Линда Хэмильтон Все теги
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