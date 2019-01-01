Вышел зрелищный трейлер фильма Терминатор: Темные судьбы
Блокбастер выйдет в кино в октябре 2019-го
Вышел первый трейлер нового Терминатора/facebook.com/Terminator
Студия 20th Century Fox опубликовала дебютный тизер-трейлер долгожданно боевика Терминатор: Темные судьбы. Он станет прямым продолжение ленты Судный День, а также к своим ролям вернутся Арнольд Шварценеггер и Линда Хемильтон.
Постер фильма/facebook.com/Terminator
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Сюжет расскажет о Саре Коннор, которая вступает в отчаянную войну со SkyNet, пытаясь предотвратить уничтожение человечества. Ей также поможет женская команда сопротивления, однако остальные детали сюжета хранятся в секрете.
Премьера фильма Терминатор: Темные судьбы назначена на 31 октября.
Ранее сообщалось о том, что опубликован новый постер фильма Терминатор: Темные судьбы