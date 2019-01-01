Опубликован новый постер фильма Терминатор: Темные судьбы
Новая часть знаменитой франшизы выйдет осенью 2019-го
Появился постер нового Терминатора/facebook.com/Terminator
В Сети опубликовали свежий постер грядущего блокбастера Терминатор: Темные Судьбы. В нем вернется к роли Сары Коннор Линда Хэмильтон, а также снялись Арнольд Шварценеггер, Маккензи Дэвис и другие.
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На новом промо изображена Сара Коннор, которая, судя по всему, будет бороться со SkyNet, чтобы остановить уничтожение всего человечества. Сам же сюжет пока держится в тайне, но одно известно точно - картина проигнорирует все вышедшие фильмы о Терминаторе после Судного Дня (1992) и станет его прямым продолжением.
Официальный постер фильма Терминатор: Темные Судьбы/facebook.com/Terminator
Терминатор: Темные судьбы выйдет на широкие экраны 31 октября.
Ранее сообщалось о том, что на Арнольда Шварценеггера напали в Африке