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Опубликован новый постер фильма Терминатор: Темные судьбы

Новая часть знаменитой франшизы выйдет осенью 2019-го
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Появился постер нового Терминатора
Появился постер нового Терминатора
/facebook.com/Terminator

В Сети опубликовали свежий постер грядущего блокбастера Терминатор: Темные Судьбы. В нем вернется к роли Сары Коннор Линда Хэмильтон, а также снялись Арнольд Шварценеггер, Маккензи Дэвис и другие.

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На новом промо изображена Сара Коннор, которая, судя по всему, будет бороться со SkyNet, чтобы остановить уничтожение всего человечества. Сам же сюжет пока держится в тайне, но одно известно точно - картина проигнорирует все вышедшие фильмы о Терминаторе после Судного Дня (1992) и станет его прямым продолжением.

Официальный постер фильма Терминатор: Темные Судьбы
Официальный постер фильма Терминатор: Темные Судьбы
/facebook.com/Terminator

Терминатор: Темные судьбы выйдет на широкие экраны 31 октября.

Ранее сообщалось о том, что на Арнольда Шварценеггера напали в Африке

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Терминатор Терминатор: Темные Судьбы новый постер Арнольд Шварценеггер Линда Хемильтон Сара Коннор Все теги
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