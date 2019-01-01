Опубликован новый постер фильма Терминатор: Темные судьбы

Поделись







Появился постер нового Терминатора /facebook.com/Terminator

В Сети опубликовали свежий постер грядущего блокбастера Терминатор: Темные Судьбы. В нем вернется к роли Сары Коннор Линда Хэмильтон, а также снялись Арнольд Шварценеггер, Маккензи Дэвис и другие.

Читай также: В Сети появились первые кадры из фильма Терминатор: Темные судьбы

На новом промо изображена Сара Коннор, которая, судя по всему, будет бороться со SkyNet, чтобы остановить уничтожение всего человечества. Сам же сюжет пока держится в тайне, но одно известно точно - картина проигнорирует все вышедшие фильмы о Терминаторе после Судного Дня (1992) и станет его прямым продолжением.

Официальный постер фильма Терминатор: Темные Судьбы /facebook.com/Terminator

Терминатор: Темные судьбы выйдет на широкие экраны 31 октября.

Ранее сообщалось о том, что на Арнольда Шварценеггера напали в Африке