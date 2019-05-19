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Появился новый постер фильма Однажды в Голливуде от Тарантино

Новый промо-материал вышел на странице фильма в Instagram
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Опубликован свежий постер Однажды в Голливуде
Опубликован свежий постер Однажды в Голливуде
/Flickr

Долгожданный девятый фильм Квентина Тарантино под названием Однажды в Голливуде обзавелся новым постером. На нем изображен Леонардо ДиКаприо в образе актера Рика Далтона в лучших традициях спагетти-вестернов.

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Картина расскажет об актере и его каскадере, решивших покорять Голливуд в 60-ых годах. Все это будет происходить на фоне кровавый событий, которые устраивал маньяк Чарльз Мэнсон, а также в нем можно будет увидеть прообразы многих людей, связанных с кинематографом того времени.

Лента Однажды в Голливуде уже была представлена в Каннах, а мировая премьера состоится 8 августа.

Ранее сообщалось о том, что Леонардо ДиКаприо может сняться в новом фильме Гильермо Дель Торо

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Однажды в Голливуде постер Квентин Тарантино Леонардо ДиКаприо Вестерн Брэд Питт Марго Робби Все теги
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