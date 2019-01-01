В финале Игры Престолов нашли новый киноляп

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В Игре Престолов нашли еще одну ошибку /Flickr

Заключительная серия Игры Престолов вышла на HBO 19-го мая, однако финал саги, как и весь последний сезон, не обошлась без курьезов. Внимательные зрители обнаружили очередной киноляп, который уже далеко не первый в сериале.

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На этот раз в мир Игры Престолов попали пластиковые бутылки с водой. Их заметили за ногами сира Давоса и Сэма Тарли в сцене совета. Ранее в четвертой серии уже был подобный случай - на столе возле Дейенерис стоял стаканчик с кофе из Starbucks, а в пятой увидели, что рука Джейме Ланнистера (которой он лишен) оказалась на месте.

Напомним, что культовый сериал Игра Престолов закончился на 6-ом эпизоде 8-го сезона, однако в будущем зрителей ждет, как минимум, 3 спин-оффа.

Ранее сообщалось о том, что в Игру Престолов мог вернуться один из любимых погибших персонажей