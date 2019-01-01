Переключиться на мобильную версию

Долгожданное возвращение: Билл Мюррей снимется в Охотниках за привидениями 3

Актер рассказал о возвращении к легендарной серии
Поделись

Билл Мюррей пообещал вернуться к Охотникам за привидениями
Билл Мюррей пообещал вернуться к Охотникам за привидениями
/Getty Images

Знаменитый актер Билл Мюррей уже возвращался к роли Питера Венкмана в женской версии Охотников за привидениями. Однако теперь стало известно, что он также сыграет новая ленте, которую снимет Джейсон Райтман, и которая станет продолжением культовых Охотников 1984-го и 1989-го года.

Читай также: 10 Years Challenge: Как менялись культовые персонажи в кино

Общаясь с журналистом из издания Indiewire в Каннах, Мюррей заявил, что вернется к работе над своим знаменитым персонажем в грядущем фильме. Пока нет информации, воссоединится ли команда ветеранов, однако, как известно, все главные актеры, снимавшиеся в прошлых лентах, выразили заинтересованность в участии и дали предварительное согласие.

Новые Охотники за привидениями запланированы к выходу в 2020-ом году.

Ранее сообщалось о том, что Роберт Дауни-младший показал свое прощание со Мстителями

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Охотники за привидениями Охотники за привидениями 3 Билл Мюррей Возвращение Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь