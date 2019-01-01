Долгожданное возвращение: Билл Мюррей снимется в Охотниках за привидениями 3

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Билл Мюррей пообещал вернуться к Охотникам за привидениями /Getty Images

Знаменитый актер Билл Мюррей уже возвращался к роли Питера Венкмана в женской версии Охотников за привидениями. Однако теперь стало известно, что он также сыграет новая ленте, которую снимет Джейсон Райтман, и которая станет продолжением культовых Охотников 1984-го и 1989-го года.

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Общаясь с журналистом из издания Indiewire в Каннах, Мюррей заявил, что вернется к работе над своим знаменитым персонажем в грядущем фильме. Пока нет информации, воссоединится ли команда ветеранов, однако, как известно, все главные актеры, снимавшиеся в прошлых лентах, выразили заинтересованность в участии и дали предварительное согласие.

Новые Охотники за привидениями запланированы к выходу в 2020-ом году.

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