Появился новый кадр со съемок экшна Ангелы Чарли
Работа над новым перезапуском экшн-серии Ангелы Чарли в данный момент идет вовсю. Режиссером ленты стала Элизабет Бэнкс, а главную троицу играют актриса Кристен Стюарт, Эллон Балинска и Наоми Скотт.
Студия Sony поделалась новым кадром со съемочной площадки, на котором изображены главные героини грядущего боевика:
😇😇😇 #CharliesAngels // 🔁: @ellabalinska pic.twitter.com/BHrxXCI8TR— Sony Pictures (@SonyPictures) 13 марта 2019 г.
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К слову, Бэнкс также сыграет руководительницу Ангелов Чарли под псевдонимом Босли, которых, кстати говоря, будет в ленте несколько. Одного из них воплотит на экране знаменитый актер Патрик Стюарт.
Новая лента также основана на одноименно сериале 70-80-ых годов. Первым его ремейком стала дилогия Ангелы Чарли, в котором снялись Люси Лью, Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз.
Новые Ангелы Чарли увидят свет 31 октября.
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