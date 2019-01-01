Появился новый кадр со съемок экшна Ангелы Чарли

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Главные героини новых Ангелов Чарли /twitter.com/ElizabethBanks

Работа над новым перезапуском экшн-серии Ангелы Чарли в данный момент идет вовсю. Режиссером ленты стала Элизабет Бэнкс, а главную троицу играют актриса Кристен Стюарт, Эллон Балинска и Наоми Скотт.

Студия Sony поделалась новым кадром со съемочной площадки, на котором изображены главные героини грядущего боевика:

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К слову, Бэнкс также сыграет руководительницу Ангелов Чарли под псевдонимом Босли, которых, кстати говоря, будет в ленте несколько. Одного из них воплотит на экране знаменитый актер Патрик Стюарт.

Новая лента также основана на одноименно сериале 70-80-ых годов. Первым его ремейком стала дилогия Ангелы Чарли, в котором снялись Люси Лью, Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз.

Новые Ангелы Чарли увидят свет 31 октября.

Ранее сообщалось о том, что Дуэйн Джонсон поделился новым кадром со съемок сиквела Джуманджи