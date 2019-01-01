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Зеленский объявил об окончании съемок Слуги Народа 3

Шоумен и политик рассказал об этом на своей странице в соцсети
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Слуга народа 3 доснят
Слуга народа 3 доснят
/instagram.com/sluga95

Знаменитый украинский шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский совсем недавно опубликовал пост на своей странице в Facebook, где рассказал о завершении съемочного процесса третьего сезона сериала Слуга Народа. В нем он исполняет роль простого школьного учителя, который стал президентом страны, и который пытается избавиться от коррупции и беззакония.

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Владимир написал поздравительные слова, а также отметил, что ценности, показанные в фильме, стали очень близкими для людей, а все их идеи и мечты материализовались на экране. Также он заявил, что, вопреки тому, что многие не верили в него, он решился пойти в президенты в Новый год, а после на него стали выливаться ведра помоев, однако теперь, по его словам, он со своей командой - это свежее блюдо.

Напомним, что выход третьего сезона Слуги Народа запланирован на март.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский лишил депутатов-коррупционеров рук в тизере Слуги Народа

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Слуга Народа 3 Владимир Зеленский съемки Квартал 95 Все теги
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