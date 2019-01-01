Экшн, Джинн и чары: Вышел полноценный трейлер фильма Аладдин
Фантастическая лента Гая Ричи выйдет в мае 2019-го
Вышел новый трейлер Аладдина/Скриншот с YouTube
Студия Disney уже показывала первые ролики, а также промо-материалы долгожданной ленты Аладдин от Гая Ричи, роль Джинна в которой исполнил Уилл Смит. Теперь же в Сети вышел полноценный трейлер, в котором можно увидеть большое количество новых сцен.
Новый постер фильма Аладдин/facebook.com/WaltDisneyStudios
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В свежем ролике создатели показали погоню Аладдина, Джафара, красивые виды, сцены с Жасмин, а также с самим Джинном из волшебной лампы. В отличие от предыдущего тизера, здесь можно отметить заметно улучшившуюся графику, а также обилие экшна, зрелищных спецэффектов и юмора.
Аладдин отправится в украинские кинотеатры 23 мая.
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