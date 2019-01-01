В России снимут фильм Брат 3: Известны имена актеров

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Фильм Брат получил третью часть /Flickr

Знаменитые фильмы Брат и Брат 2, которые снял Алексей Балабанов, получили продолжение. Третью часть культовой саги снимет скандальный российский шоумен Стас Барецкий, а называться она будет Брат 3: Младший.

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Сообщается, что главную роль в фильме сыграет интернет-знаменитость Кирилл Терешин, который более известен людям под псевдонимом Руки-Базуки. Также ожидается, что в картине примут участие Сергей Шнуров, Ольга Бузова и Никита Джигурда. Последний, по словам Барецкого, по сюжету будет киллером, который должен убить Галкина и Пугачеву, а брат не должен позволить ему этого сделать.

Руки-Базуки и Стас Барецкий /instagram.com/stas_bareckiy

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Стас Барецкий заявил, что само слово Брат не имеет авторской лицензии, поэтому проблем с правами у него не возникнет. Также он пообещал, что лента будет скандальной и в ней будет дан ответ на вопрос В чем сила, брат?.

На данную инициативу отреагировал Сергей Бодров-старший, назвав ее странной и посоветовав не делать этого. В стороне не остался и продюсер предыдущих двух частей Сергей Сельянов. Он заявил, что идея является глупой и хамской.

Ранее сообщалось о том, что Enjoykin выпустил ностальгический клип по фильму Брат