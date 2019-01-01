Они меня облапошили: Марк Хэмилл раскритиковал новые Звездные Войны

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Хэмилл в роли Скайуокера /Flickr

Знаменитый голливудский актер Марк Хэмилл, известный всему миру по роли Люка Скайукера в саге Звездные Войны, в своем недавнем интервью рассказал о недовольстве современной трилогией звездной серии, а также объяснил, почему.

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Хэмилл сравнил себя с музыкантом, играющим мелодию, которая ему может не нравиться. Он расстроен тем, что классическая тройка героев больше никогда не появится на экране (Люк, Лея и Хан Соло), назвав это большой ошибкой, а также отметив, что больше никогда не посотрудничает с Харрисоном Фордом. Актер добавил, что его персонажа также убили. Он рассчитывал, что это произойдет в самом конце трилогии, однако по факту снялся лишь в одной сцене. "Концовка седьмого эпизода - на самом деле начало восьмого. Я снялся в одном фильме! Они меня совершенно облапошили", - добавил он.

Лея и Люк /Flickr

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Актер раскритиковал создателей новых Звездный Войн за то, что они убивают прошлое всей франшизы. Так, например, он рассказал, что по сюжету должен был пройти мимо 3PO и не обратить на него внимания, однако Марк не смог так сделать и поступил по-другому. По его словам, сценарий всеми силами пытается забыть прошлое саги. "Они отлично справляются с этой задачей", - подвел итог Хэмилл.

Напомним, что девятый эпизод Звездных Войн можно будет увидеть на больших экранах уже 19 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что закончились съемки девятого эпизода Звездных Войн