LIGHT SOULS от Quartet DEKRU – шоу, которое покорило Европу

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LIGHT SOULS

22 марта в Киеве в Конгрес хол (President hotel) будет показано шоу Light Souls (Светлые души), которое завоевало любовь и сердца европейских зрителей! В Light souls собрана вся палитра человеческих чувств, где сплелись самые чистые и искренние человеческие эмоции. Современный, стильный и актуальный взгляд на сегодняшнюю жизнь.

LIGHT SOULS

Его создатели - Quartet DEKRU - талантливый и успешный коллектив, работающий в жанре пластического визуального театра, полуфиналисты проекта "Україна МАЄ ТАЛАНТ" III сезон (2011г.), лауреаты множества украинских и международных фестивалей. Сейчас артисты находятся на гастролях в Италии, выступают в лучших театрах страны, собирают восторженные отзывы зрителей и множество публикаций в прессе. DEKRU используют пантомиму виртуозно, наследуя принципы Марселя Марсо - как искусство выражения чувств и взглядов, а не средство выражения слов через жесты. И неслучайно спектакль состоится именно в День рождения великого мэтра!

Слова полны правды и лжи, они обманывают, вдохновляют, ранят, приводят в отчаяние и объясняют основы жизни, но все кончается молчанием. Вот тут и начинается искусство пантомимы, так как оно вне слов. - Марсель Марсо

Любовь Черепахина - руководитель коллектива, Заслуженный работник культуры Украины, режиссер: "За один час спектакля в коротких новеллах мы видим целую жизнь, все её грани: драму и комедию, добродетель и порок, поэзию и сатиру. Невидимое становится видимым и - наоборот. В какой-то момент у вас может возникнуть ощущение 3D эффекта или даже дополненной реальности".

LIGHT SOULS

С этой программой они объехали много стран. История их успеха просто ошеломляет! Им аплодировали в Нидерландах, Польше, Франции, Италии, Китае. А началось все совершенно необычно – их первыми в жизни гастролями стал тур на острова Французской Полинезии, сразу после сдачи дипломного спектакля. Самые красивые места на земле: остров Таити, Мореа, Риатеа, Новая Каледония и самая взыскательная публика, воспитанная в лучших традициях театрального искусства Франции.

А 16 июня 2016 года в Риме прошла встреча Папы Франциска с артистами цирка, музыкантами и творческой элитой Италии и Европы. Генеральный продюсер компании Circo e Dintorni Alessandro Serena пригласил Quartet DEKRU принять участие в шоу-программе перед выступлением Папы в присутствие более чем 5000 зрителей!

LIGHT SOULS

И везде, куда они приезжают, они слышат аплодисменты и восхищенные отзывы. И главный из них: "Вы изменили наше отношение к Украине, и к украинскому искусству!"

Light Souls - это встреча с чудом, которого так не хватает нам, живущим в суровой реальности. Свет проникает в душу, не взирая ни на возраст, ни на статус, ни на род занятий, ни на настроение. После спектакля остается послевкусие. То ли радости, то ли любви.