Шерлок Холмс 3 с Дауни-младшим отложен на год

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Шерлок Холмс 3 выйдет в 2021-ом году /Flickr

Долгожданная третья часть ленты о Шерлоке Холмсе, где ведущие роли вновь исполнят актеры Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу, выйдет позже, чем сообщалось ранее. Компания Warner неожиданно сменила дату выхода с 2020-го года на 2021-ый.

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Причины такого решения пока не назывались, однако работа над картиной еще даже не начиналась, ведь, как минимум, Шерлок Холмс 3 еще даже не обзавелся режиссером. Предыдущие части снимал Гай Ричи, но подписываться на триквел пока что он не собирается.

Сюжетные детали также не разглашаются, а известно только то, что события произойдут спустя 10 лет после Игры Теней, которая вышла в 2011-ом году.

Шерлок Холмс 3 увидит свет 22 декабря 2021 года.

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