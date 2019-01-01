Адское зрелище: Вышел новый трейлер фильма Хеллбой

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Опубликован захватывающий трейлер Хеллбой /facebook.com/hellboymovie

Перезагрузка истории о герое из ада по имени Хеллбой обзавелась новым зрелищным трейлером, в котором показана динамика грядущего блокбастера, захватывающие экшен-сцены, юмор, а также масса спецэффектов и Мила Йовович в образе Кровавой королевы.

Официальный постер блокбастера Хеллбой /facebook.com/hellboymovie

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По сюжету фильма главная злодейка по имени Кровавая королева много веков провела в заточении, а теперь ею правит жажда мести всему человечеству. Теперь наш мир столкнулся с миром монстров, чудовищ и других тварей, создавая ад на Земле, а в эпицентре этого действа оказался Хеллбой, который призван разобраться с этой проблемой.

Блокбастер Хеллбой выйдет на больших экранах уже 11 апреля.

Ранее сообщалось о том, что вышел эпичный трейлер блокбастера Люди Икс: Темный Феникс