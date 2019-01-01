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Вышел первый тизер драмы Ирландец, в которой снялись Роберт Де Ниро и Аль Пачино

Премьеры ленты состоится осенью 2019 года
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Опубликован первый тизер Ирландца
Опубликован первый тизер Ирландца
/Flickr

Знаменитый режиссер Мартин Скорсезе в данный момент активно работает над своим грядущим фильмов, который будет криминальной драмой под названием Ирландец. В долгожданной ленте сойдутся на экране мастодонты мирового кинематографа Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

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В Сети появился дебютный тизер Ирландца, в котором не показали кадров из фильма и героев. Однако в коротком ролике показали гильзу от пистолета, красивые титры, представляющие актеров, а за кадром прозвучал диалог героев.

Лента выйдет на Netflix осенью этого года, однако точной датой она пока не обзавелась.

Ранее сообщалось о том, что Аль Пачино и Роберт Де Ниро вернутся молодыми в гангстерской драме Ирландец

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