Вышел первый тизер драмы Ирландец, в которой снялись Роберт Де Ниро и Аль Пачино

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Опубликован первый тизер Ирландца /Flickr

Знаменитый режиссер Мартин Скорсезе в данный момент активно работает над своим грядущим фильмов, который будет криминальной драмой под названием Ирландец. В долгожданной ленте сойдутся на экране мастодонты мирового кинематографа Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

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В Сети появился дебютный тизер Ирландца, в котором не показали кадров из фильма и героев. Однако в коротком ролике показали гильзу от пистолета, красивые титры, представляющие актеров, а за кадром прозвучал диалог героев.

Лента выйдет на Netflix осенью этого года, однако точной датой она пока не обзавелась.

Ранее сообщалось о том, что Аль Пачино и Роберт Де Ниро вернутся молодыми в гангстерской драме Ирландец